Боксёр Власов победил Чилембу единогласным решением судей
В главном бою боксёрского вечера в Геленджике россиянин Максим Власов сумел одержать победу над Айзеком Чилембой единогласным решением судей: 117:110, 116:111, 116:111. Встреча проходила в полутяжёлой весовой категории.
Для Власова эта победа стала реваншем за поражение восьмилетней давности. Теперь на счету россиянина 44 победы и три поражения. Чилемба проиграл в седьмой раз в своей профессиональной карьере.
Ранее один из тренеров российского боксёра Максима Дадашева Донатас Янушевичюс заявил, что состояние спортсмена является стабильно критическим.