Боксёр Власов победил Чилембу единогласным решением судей

Российский боксёр Максим Власов победил малавийца Айзека Чилембу единогласным решением судей.

В главном бою боксёрского вечера в Геленджике россиянин Максим Власов сумел одержать победу над Айзеком Чилембой единогласным решением судей: 117:110, 116:111, 116:111. Встреча проходила в полутяжёлой весовой категории.

Для Власова эта победа стала реваншем за поражение восьмилетней давности. Теперь на счету россиянина 44 победы и три поражения. Чилемба проиграл в седьмой раз в своей профессиональной карьере.

Ранее один из тренеров российского боксёра Максима Дадашева Донатас Янушевичюс заявил, что состояние спортсмена является стабильно критическим.