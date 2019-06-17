Генменеджер «Питтсбурга»: я не говорил, что Малкин не будет продан

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал свои слова о возможном обмене российского форварда Евгения Малкина.

«В этой лиге переходят даже великие хоккеисты. Вы знаете, если к нам обращаются с предложением, которое имеет смысл для клуба, мы должны его рассмотреть. Сейчас Малкин и Крис Летанг не те парни, которых вы упомянули. И они оба не те игроки, которых я хотел бы продать. Они были отличными игроками — они ими и остаются. Это тот тип хоккеистов, с которыми ты можешь выиграть чемпионат. Я не говорил, что собираюсь специально продавать этих парней, но я также не говорил, что не буду этого делать», — приводит слова Рутерфорда Pittsburgh Tribune Live.

В качестве примера функционер привёл обмен легендарного Уэйна Гретцки из «Эдмонтон Ойлерз» в «Лос-Анджелес Кингз» в 1988 году.

«Иногда есть определённые предложения, которые вы должны изучить. Вот почему я оставил эту дверь открытой», — добавил генменеджер «Питтсбурга».

В прошлом сезоне Малкин, выступающий за «Питтсбург» с 2006 года, принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата и четырёх играх плей-офф, набрав 72 (21 + 51) и 3 (1 + 2) очка соответственно.

«Питтсбург» вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что вице-президент «Металлурга» выразил надежду на возвращение Малкина в клуб.