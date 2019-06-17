Генменеджер «Питтсбурга»: я не говорил, что Малкин не будет продан

Короткая ссылка
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал свои слова о возможном обмене российского форварда Евгения Малкина.
Генменеджер «Питтсбурга»: я не говорил, что Малкин не будет продан
  • © Andy Devlin/NHLI
  • Gettyimages.ru

«В этой лиге переходят даже великие хоккеисты. Вы знаете, если к нам обращаются с предложением, которое имеет смысл для клуба, мы должны его рассмотреть. Сейчас Малкин и Крис Летанг не те парни, которых вы упомянули. И они оба не те игроки, которых я хотел бы продать. Они были отличными игроками — они ими и остаются. Это тот тип хоккеистов, с которыми ты можешь выиграть чемпионат. Я не говорил, что собираюсь специально продавать этих парней, но я также не говорил, что не буду этого делать», — приводит слова Рутерфорда Pittsburgh Tribune Live.

В качестве примера функционер привёл обмен легендарного Уэйна Гретцки из «Эдмонтон Ойлерз» в «Лос-Анджелес Кингз» в 1988 году.

«Иногда есть определённые предложения, которые вы должны изучить. Вот почему я оставил эту дверь открытой», — добавил генменеджер «Питтсбурга».

В прошлом сезоне Малкин, выступающий за «Питтсбург» с 2006 года, принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата и четырёх играх плей-офф, набрав 72 (21 + 51) и 3 (1 + 2) очка соответственно.

«Питтсбург» вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что вице-президент «Металлурга» выразил надежду на возвращение Малкина в клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить