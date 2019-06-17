Вице-президент «Металлурга» выразил надежду на возвращение Малкина в клуб

Вице-президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Магнитогорск Геннадий Величкин надеется, что после окончания карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий Евгений Малкин вернётся в родную команду.

«Мы всегда говорили, что хотели бы видеть Малкина у нас, когда он решит заканчивать карьеру в НХЛ. И Женя об этом знает. В его интервью также проскальзывала эта идея. Думаю, в конце концов его возвращение в Магнитогорск может случиться. Наверное, неверно говорить «рано или поздно», но чем раньше это случится, тем лучше», — цитируют Величкина Известия.

Евгений Малкин является воспитанником «Металлурга», за который выступал в период с 2003 по 2006 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.

Ранее генеральный менеджер «Питтсбурга» прокомментировал возможный обмен Малкина.