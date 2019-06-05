Экс-баскетболист «Реала» рассказал, как стал свидетелем поножовщины в Москве

Бывший баскетболист мадридского «Реала» Хосе Бирюков рассказал, как в начале 1990-х годов стал свидетелем поножовщины в Москве.

«Мы остановились в гостинице «Космос» — достаточно престижной по тем временам. Но в её ресторане я увидел такую драку, что ужаснулся. Просто атас, я обалдел: началась поножовщина и бросали стулья, как в ковбойских фильмах», — приводит слова экс-спортсмена «Матч ТВ».

Он отметил, что во времена СССР в подобные места не пустили бы кого попало.

«Когда вспыхнула драка, мой друг Джамал сказал: «Будь осторожнее. Здесь всё поменялось». Я понял, что в Москве ой-ой-ой какой бардак, и зарёкся туда приезжать», — добавил Бирюков.

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