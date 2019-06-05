Чемпион баскетбольной Евролиги рассказал о переезде в Испанию из СССР

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Победитель баскетбольной Евролиги 1995 года в составе мадридского «Реала» Хосе Бирюков рассказал о своём переезде в Испанию из СССР.
Чемпион баскетбольной Евролиги рассказал о переезде в Испанию из СССР
  • © realmadrid.com

«Переезд задумал мой двоюродный брат из Мадрида. Сообщил «Реалу»: «Есть такой Хосе Бирюков, талантливый баскетболист, играет сейчас на юниорском чемпионате Европы». На этом турнире меня заметили и журналисты. Во-первых, имя испанское. Во-вторых, я был признан одним из лучших игроков чемпионата», — приводит слова экс-баскетболиста «Матч ТВ».

По его словам, королевский клуб в дальнейшем связался с его матерью, а она, будучи политэмигранткой, заявила о желании вернуться с семьёй в Испанию. При этом о контракте с «Реалом» нельзя было говорить ни слова.

«Мы собрались все вместе. Даже 56-летний отец, всю жизнь проживший в России, набрался мужества, всё бросил и поехал. Мы неплохо жили в Советском Союзе. У нас всё было нормально. Мы с отцом не очень хотели уезжать. Я согласился во многом ради мамы и из-за внутреннего ощущения, что поступаю правильно», — рассказал Бирюков.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу сыграет на товарищеском турнире в Китае перед ЧМ.

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