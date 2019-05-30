Шлеменко подверг критике слова Ковальчука о пользе пива

Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что хоккеист сборной России Илья Ковальчук пропагандирует нездоровый образ жизни.

«Ужасно, что известные личности, которые для многих людей являются примером, пропагандируют алкоголь, рекомендуют его. Никакого восстановления здесь близко быть не может. Это приводит лишь к тому, что вы теряете ещё больше запасов здоровья. Каждая вторая, а то и первая семья в нашей стране страдает от алкоголя. Наша задача — не дать хода такой пропаганде», — написал Шлеменко в Instagram.

Также боец считает, что публичным людям следует внимательнее относиться к своим заявлениям.

Ранее Ковальчук рассказал об ужине сборной России, на котором игроки пили пиво.