Шлеменко подверг критике слова Ковальчука о пользе пива
- РИА Новости
«Ужасно, что известные личности, которые для многих людей являются примером, пропагандируют алкоголь, рекомендуют его. Никакого восстановления здесь близко быть не может. Это приводит лишь к тому, что вы теряете ещё больше запасов здоровья. Каждая вторая, а то и первая семья в нашей стране страдает от алкоголя. Наша задача — не дать хода такой пропаганде», — написал Шлеменко в Instagram.
Также боец считает, что публичным людям следует внимательнее относиться к своим заявлениям.
Ранее Ковальчук рассказал об ужине сборной России, на котором игроки пили пиво.