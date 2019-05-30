Шлеменко подверг критике слова Ковальчука о пользе пива

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что хоккеист сборной России Илья Ковальчук пропагандирует нездоровый образ жизни.
Шлеменко подверг критике слова Ковальчука о пользе пива
  • РИА Новости

«Ужасно, что известные личности, которые для многих людей являются примером, пропагандируют алкоголь, рекомендуют его. Никакого восстановления здесь близко быть не может. Это приводит лишь к тому, что вы теряете ещё больше запасов здоровья. Каждая вторая, а то и первая семья в нашей стране страдает от алкоголя. Наша задача — не дать хода такой пропаганде», — написал Шлеменко в Instagram.

Также боец считает, что публичным людям следует внимательнее относиться к своим заявлениям.

Ранее Ковальчук рассказал об ужине сборной России, на котором игроки пили пиво.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить