Ковальчук рассказал подробности ужина сборной России, на котором игроки пили пиво

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал информацию о пивном ужине национальной команды во время чемпионата мира в Словакии.

«Мы поехали сами, после игры. Игровой день, победили чехов, взяли автобус и поехали в ресторан. Посидели, выпили пива, поели суши. В 10:30 мы были в гостинице. Какие проблемы?» — приводит слова форварда «Спорт-Экпресс».

Он также опроверг слухи о том, что хоккеисты после той игры выпили 160 бокалов пива.

«Были люди, которые вообще не пили. Может, кто-то всё один выпил. Я лично выпил кружки три-четыре. После игры спокойно могу себе позволить выпить пива», — добавил Ковальчук.

На ЧМ сборная России заняла третье место.

Ранее Ковальчук был возмущён мнением о том, что он, Овечкин и Малкин без желания играли на ЧМ.