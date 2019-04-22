Тите уверен, что Неймар успеет набрать форму после травмы к Кубку Америки

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите заявил, что рассчитывает на нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в матчах Кубка Америки — 2019.

«По сравнению с прошлогодней травмой есть большая разница. Сейчас у Неймара больше времени, чтобы восстановиться. Уверен, Неймару хватит времени, чтобы набрать форму для Кубка Америки. Он может быть в лучшем состоянии, чем на чемпионате мира — 2018», — приводит слова Тите Mundo Deportivo.

Неймар получил травму в январе 2019 года и впервые за три месяца вышел на поле в составе ПСЖ в апрельском матче с «Монако» в рамках 33-го тура Лиги 1. Из-за аналогичной травмы в 2018 году под вопросом было его участие в чемпионате мира.

Кубок Америки пройдёт с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

Ранее сообщалось, что Кубок Америки — 2020 пройдёт в Аргентине и Колумбии.