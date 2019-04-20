Скопинцев: Галицкий живёт с «Краснодаром», как с семьёй

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Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал, какое у него осталось впечатление от общения с владельцем футбольного клуба Сергеем Галицким.
Скопинцев: Галицкий живёт с «Краснодаром», как с семьёй
  • РИА Новости

«Сильное. Несмотря на регалии, статус и имя, он со всеми остаётся добрым и отзывчивым. А ещё живёт командой, как семьёй. При разговоре чётко понимаешь, что перед тобой мудрый человек, у которого можно многому научиться», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

Он также рассказал, что интерес со стороны «Краснодара» к нему был около двух лет. По его словам, он согласился на трансфер из «Ростова», так как нуждался в новом вызове в своей карьере.

«Краснодар» — команда рангом выше, поэтому морально себя готовил. Согласился на трансфер прежде всего благодаря тренеру и руководству «Краснодара», — добавил Скопинцев.

Защитник перешёл из «Ростова» в «Краснодар» минувшей зимой. За это время он провёл за новую команду шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч.

Ранее футболист «Краснодара» Стоцкий сравнил Виктора Гончаренко и Сергея Семака.

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