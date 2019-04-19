Футболист «Краснодара» Стоцкий сравнил Гончаренко и Семака

Игрок «Краснодара» Дмитрий Стоцкий, выступавший в «Уфе» под руководством нынешнего тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и наставника «Зенита» Сергея Семака, сравнил двух молодых тренеров.

«Ни разу не слышал от Семака матерного слова, даже когда Сергей Богданович был зол. Но напихать он мог, причем серьезно. Гончаренко всегда в игре — сам кипит, а потом сам успокаивается. С тренировки мог выгнать на эмоциях. Думаю, это один из сильнейших тренеров на постсоветском пространстве», — заявил Стоцкий в интервью Sport24.

Также футболист добавил, что рад переходу Гончаренко в ЦСКА, так как сильному специалисту необходимо расти.

Ранее Гончаренко заявил, что удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА в матче с «Оренбургом».