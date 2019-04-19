Футболист «Краснодара» Стоцкий сравнил Гончаренко и Семака

Короткая ссылка
Игрок «Краснодара» Дмитрий Стоцкий, выступавший в «Уфе» под руководством нынешнего тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и наставника «Зенита» Сергея Семака, сравнил двух молодых тренеров.
Футболист «Краснодара» Стоцкий сравнил Гончаренко и Семака
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Ни разу не слышал от Семака матерного слова, даже когда Сергей Богданович был зол. Но напихать он мог, причем серьезно. Гончаренко всегда в игре — сам кипит, а потом сам успокаивается. С тренировки мог выгнать на эмоциях. Думаю, это один из сильнейших тренеров на постсоветском пространстве», — заявил Стоцкий в интервью Sport24.

Также футболист добавил, что рад переходу Гончаренко в ЦСКА, так как сильному специалисту необходимо расти.

Ранее Гончаренко заявил, что удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА в матче с «Оренбургом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить