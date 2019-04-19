Футболист «Краснодара» Стоцкий сравнил Гончаренко и Семака
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- РИА Новости
«Ни разу не слышал от Семака матерного слова, даже когда Сергей Богданович был зол. Но напихать он мог, причем серьезно. Гончаренко всегда в игре — сам кипит, а потом сам успокаивается. С тренировки мог выгнать на эмоциях. Думаю, это один из сильнейших тренеров на постсоветском пространстве», — заявил Стоцкий в интервью Sport24.
Также футболист добавил, что рад переходу Гончаренко в ЦСКА, так как сильному специалисту необходимо расти.
Ранее Гончаренко заявил, что удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА в матче с «Оренбургом».