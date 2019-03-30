Теннисист Маррей впервые приступил к тренировкам после операции

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей впервые после операции начал тренироваться на корте.

Как сообщает The Telegraph, 31-летний теннисист отрабатывал удары, направляя мяч в стену.

В январе 2019 года Маррей перенёс вторую операцию на тазобедренном суставе. Первую операцию ему сделали зимой 2018 года, и в итоге спортсмен сумел выступить на ряде турниров по ходу сезона. Свой последний на данный момент матч Маррей провёл на Australian Open, где проиграл в первом круге.

Ранее Маррей заявил, что намерен продолжить карьеру.