Теннисист Маррей впервые приступил к тренировкам после операции

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей впервые после операции начал тренироваться на корте.
Теннисист Маррей впервые приступил к тренировкам после операции
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, 31-летний теннисист отрабатывал удары, направляя мяч в стену.

В январе 2019 года Маррей перенёс вторую операцию на тазобедренном суставе. Первую операцию ему сделали зимой 2018 года, и в итоге спортсмен сумел выступить на ряде турниров по ходу сезона. Свой последний на данный момент матч Маррей провёл на Australian Open, где проиграл в первом круге.

Ранее Маррей заявил, что намерен продолжить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить