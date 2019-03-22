Туктамышева рассказала, что рада успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ в Сайтаме

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление своих соотечественниц Алины Загитовой и Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в японской Сайтаме.

«Сегодня, как и после короткой программы, все наши девочки катались очень классно. Очень рада, что мы заняли такие высокие места на этом чемпионате мира», — приводит слова Туктамышевой «Чемпионат».

Она отметила, что Загитова откатала свою программу безукоризненно, а у Медведевой была небольшая помарка на последнем элементе, но это не помешало ей завоевать бронзовую медаль.

«Женя выступала уверенно и чётко, а, как мы помним, она достаточно тяжело с этим боролась на протяжении прошлого сезона», — добавила фигуристка, не попавшая в состав сборной на чемпионат мира.

Загитова впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира, набрав по итогам проката короткой и произвольной программ на мировом первенстве 2019 года в Сайтаме 237,50 балла. Медведева заняла третье место с результатом 223,80 балла.

Ранее Загитова рассказала, что хочет отдохнуть после ЧМ на одном из японских островов.