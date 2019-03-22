Загитова рассказала, что хочет отдохнуть после ЧМ на одном из японских островов

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, где хочет провести отпуск после чемпионата мира 2019 года.

«Сейчас у меня будет ряд шоу, потом будем спокойно тренироваться. Я хочу прилететь в Японию, на остров Окинава. Хочу там отдохнуть с семьёй», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Загитова впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира, набрав по итогам проката короткой и произвольной программ на мировом первенстве 2019 года в Сайтаме 237,50 балла.

Ранее Этери Тутберидзе прокомментировала победу своей подопечной на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.