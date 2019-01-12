Экс-глава WADA не считает критичным пропуск Россией дедлайна по передаче данных московской лаборатории

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Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд высказался о пропуске Россией дедлайна по передаче данных московской антидопинговой лаборатории.
Экс-глава WADA не считает критичным пропуск Россией дедлайна по передаче данных московской лаборатории
  • РИА Новости

«Реальная цель WADA — получить доступ к лаборатории и данным. Если они будут извлечены на несколько дней позже, это не станет концом света», — цитирует Паунда AFP.

По его мнению, на данный момент экспертам необходимо сосредоточиться на полученной информации и проверить её на возможные изменения. После этого стоит вычислить случаи допинговых нарушений, которые должны сопровождаться дисциплинарными процессами.

«Похоже, что сейчас доступ в лабораторию получен. Вероятно, процесс изучения данных займет один-два месяца, ведь нужно будет изучить 9000 образцов», — сказал экс-глава организации.

Он добавил, что решение по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было принято для достижения прогресса в ситуации с допингом в российском спорте.

«До этого момента никто не двигался с места. Если обнаружится, что 50—100 спортсменов использовали допинг, то нам придётся закрыть и эту главу», — заключил Паунд.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

10 января эксперты смогли приступить к извлечению данных лаборатории.

Ранее в WADA заявили, что не знают, когда эксперты завершат работу по извлечению базы данных московской лаборатории.

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