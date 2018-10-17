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Защитник «Авангарда» Медведев прокомментировал неудачную серию команды

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Защитник омского «Авангарда» Евгений Медведев в беседе с «Известиями» прокомментировал неудачную серию команды.
Защитник «Авангарда» Медведев прокомментировал неудачную серию команды
  • РИА Новости

«Думаю, здесь сказалась совокупность нескольких факторов. И невезение, и наши ошибки. Мы где-то не до конца отработали на пятаке, не полностью выполняли задание на игру», — сказал он.

По его словам, во всех компонентах были небольшие недочёты, но в совокупности это отразилось на результатах.

Как считает Медведев, главный вывод — пусть лучше такие спады будут в начале сезона, чем в конце.

«Все допускают ошибки. Но для этого и существует регулярный чемпионат, чтобы подготовиться к плей-офф, проанализировать и исправить недочёты, которые выявляются в неудачных играх. Над всеми этими моментами надо работать, чтобы решать серьёзные задачи в КХЛ», — добавил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей домашней серии.

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