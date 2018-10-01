Форвард «Ак Барса» Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии

Форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии, сообщает «Реальное время».

«Команда балуется. Не слушается, когда им говорят. Начинает играть в хоккей и выправлять ситуацию со второго периода. С одной стороны, хорошо, что уже который матч вытаскиваем, но нужно прибавлять в первых периодах», — заявил он.

По его словам, команде нужно начинать мощнее.

Он также отметил, что удаления ломают игру, и любой соперник может за это наказать.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом». Встреча в Казани завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.