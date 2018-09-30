Дубль Клинкхаммера помог «Ак Барсу» победить «Адмирал» в матче КХЛ

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Клинкхаммера помог «Ак Барсу» победить «Адмирал» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли голы Антона Ландера, Артёма Михеева и дубль Роба Клинкхаммера.

«Адмирал» ответил голом Александра Угольникова и Войтеха Полака.

В параллельных матчах нижегородское «Торпедо» победило хабаровский «Амур» (4:3), а омский «Авангард» одержал победу над минским «Динамо» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Сибирь» прервала серию из 12 поражений в КХЛ, обыграв «Витязь».

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