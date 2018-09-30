«Сибирь» прервала серию из 12 поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»
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Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Победу «Сибири» принесли шайбы Павла Ткаченко, Дмитрия Саюстова и дубль Никиты Шашкова.
«Витязь» ответил двумя шайбами Войтеха Мозики и голом Евгения Монса.
Для «Сибири» эта победа стал первой в нынешнем сезоне КХЛ. Таким образом, команда прервала свою антирекордную серию поражений, которая составила 12 матчей.
Ранее сообщалось, что российский игрок «Флориды» Богдан Киселевич с большой вероятностью пропустит начало сезона НХЛ.