«Сибирь» прервала серию из 12 поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»

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Новосибирская «Сибирь» одержала победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сибирь» прервала серию из 12 поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»
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Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Сибири» принесли шайбы Павла Ткаченко, Дмитрия Саюстова и дубль Никиты Шашкова.

«Витязь» ответил двумя шайбами Войтеха Мозики и голом Евгения Монса.

Для «Сибири» эта победа стал первой в нынешнем сезоне КХЛ. Таким образом, команда прервала свою антирекордную серию поражений, которая составила 12 матчей.

Ранее сообщалось, что российский игрок «Флориды» Богдан Киселевич с большой вероятностью пропустит начало сезона НХЛ.

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