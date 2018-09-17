Российский теннисист Донской оскорбил судью после поражения в первом круге St. Petersburg Open

Россиянин Евгений Донской жёстко раскритиковал арбитра после поражения от словака Мартина Клижана в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

«Он придурок, мне кажется. Беру свои слова назад. Но меня раздражает, когда с самого начала человек ведёт себя так, будто он бог и знает всё на свете. Он дал мне предупреждение за то, что я якобы сказал плохое слово. Я спросил: «А если я его не крикнул, почему ты мне делаешь предупреждение?» — «Сделать тебе предупреждение — единственный шанс оправдать мои мысли», — как я это понял с английского языка», — приводит слова российского спортсмена «Матч ТВ».

Он также считает, что рефери мог попросить помощи у линейных арбитров.

«У него восемь линейных, говорящих на русском! Валерий Лутков работает здесь. Он говорит на шести языках, в том числе на русском. Ты можешь узнать, спросить. А сейчас он просто сам решил сделать так. Не знаю, возможно, он слишком умный», — добавил Донской.

Встреча между Донским и Клижаном завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу представителя Словакии.

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