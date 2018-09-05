Стало известно имя нового главного тренера «Ахмата»

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Глава Чечни и почётный президент футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Рамзан Кадыров объявил имя нового главного тренера грозненского коллектива.
Стало известно имя нового главного тренера «Ахмата»
  • © fc-akhmat.ru

«Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью со всеми болельщиками нашей родной футбольной команды «Ахмат»: главным тренером клуба утверждён Рашид Рахимов», — приводит слова Кадырова РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

До этого наставником команды был Игорь Ледяхов, который подал в отставку после победы над «Уфой».

С 2013 по 2017 год Рахимов уже находился на посту главного тренера грозненцев.

На данный момент «Ахмат» набрал семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее в «Ахмате» сообщили, кто будет исполнять обязанности главного тренера после отставки Ледяхова.

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