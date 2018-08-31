Министр спорта Колобков уверен, что Новосибирск успешно проведёт молодёжный ЧМ-2023 по хоккею
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«У нас большой опыт проведения крупных международных соревнований, в том числе по хоккею, поэтому сомнений в том, что мы проведём чемпионат мира на высоком уровне, никаких нет», — приводит слова Колобкова РИА Новости.
Он отметил, что необходимо подготовить инфраструктуру к проведению значимого соревнования и создать комитеты, регулирующие подготовку. По его словам, МЧМ будет самым главным и ожидаемым событием для Новосибирска и России в 2023 году.
«Молодёжный чемпионат мира всегда очень интересен: он выявляет новые таланты и способствует развитию хоккея в стране. Мы его очень ждём. Уверены, что подготовимся самым лучшим образом», — заявил Колобков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в Новосибирске необходимо провести на высоком уровне.