Глава adidas: не нужно смешивать бизнес и политику, поэтому мы сотрудничаем с командой Ирана

Глава немецкого производителя спортивной экипировки adidas Каспер Рорстед рассказал об отношении компании к политике.

«Не нужно смешивать бизнес и политику. Будет неправильным с нашей стороны влезать в политику, становиться её инструментом. Поэтому мы сотрудничаем с командой Ирана по футболу и экипируем её. Мы верим, что через спорт можно изменить мир к лучшему. А если углубимся в политику, то не сможем делать то, что хотим. Россия — в наших генах, мы планируем много сотрудничать с Россией», — сказал Рорстед RT.

Ранее футболист сборной Ирана Гучаннеджад поддержал забившего автогол марокканца Бухаддуза.