«Анжи» готовит документы для выступления в РФПЛ

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Махачкалинский «Анжи» готовит документы, необходимые для участия в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/19.
«Анжи» готовит документы для выступления в РФПЛ
  • @fc_anji
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«Могу подтвердить, что «Анжи» примет участие в следующем сезоне РФПЛ, раз уж в связи с отзывом лицензии «Амкара» такая возможность у нас появилась. Мы уже связались с офисом РФПЛ, юристы готовят документы», — приводит «Чемпионат» слова гендиректора «Анжи» Олега Флегонтова.

Он отметил, что задачей команды на следующий сезон станет сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.

«Есть примерные ориентиры по бюджету на следующий сезон. Конкретно он не обсуждался, поскольку всё зависело от решения, в какой лиге мы будем играть. Мы очень рассчитываем на усиление и в ближайшие дни планируем поработать в этом направлении», — добавил функционер.

«Анжи» вылетел из РФПЛ по итогам сезона-2017/18, проиграв красноярскому «Енисею» в стыковых матчах.

Ранее стало известно, что пермский «Амкар» не прошёл лицензирование и не сыграет в РФПЛ в сезоне-2018/19.

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