Болт намерен сыграть за норвежский футбольный клуб «Стрёмсгодсет»
«Я постараюсь стать лучше, работать и играть на пределе своих возможностей столько, сколько я могу. Возможно, клуб обратит внимание на это и предоставит мне шанс», — цитирует Болта VG.
На тренировках ему дали футболку с номером 9,58, который символизирует его мировой рекорд на дистанции 100 метров. 31-летний ямаец надеется сыграть в товарищеском матче против молодёжной команды «Стрёмсгодсет» (до 19 лет).
Ранее легендарный ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт оценил свои перспективы начать футбольную карьеру.