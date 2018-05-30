Болт намерен сыграть за норвежский футбольный клуб «Стрёмсгодсет»

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт тренируется с норвежским клубом «Стрёмсгодсет».

«Я постараюсь стать лучше, работать и играть на пределе своих возможностей столько, сколько я могу. Возможно, клуб обратит внимание на это и предоставит мне шанс», — цитирует Болта VG.

На тренировках ему дали футболку с номером 9,58, который символизирует его мировой рекорд на дистанции 100 метров. 31-летний ямаец надеется сыграть в товарищеском матче против молодёжной команды «Стрёмсгодсет» (до 19 лет).

Ранее легендарный ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт оценил свои перспективы начать футбольную карьеру.