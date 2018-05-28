Фанаты немецкого клуба прошли по городу в образе ку-клукс-клана

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Фанаты немецкого футбольного клуба «Энерги Коттбус» устроили шествие по городу в честь выхода в третий дивизион чемпионата Германии.

Они шли в капюшонах, похожих на те, которые носили члены ку-клукс-клана — американской ультраправой организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Во время прохода фанаты несли баннер «Возвышение дьяволов», написанный готическим шрифтом.

Сообщается, что началось расследование случившегося. В «Энерги» осудили поведение фанатов и пригрозили в случае установления личностей пожизненным запретом на посещение матчей.

Ранее болельщики «Гамбурга» забросали пиротехникой поле домашней арены «Фолькспаркштадион» во время матча 34-го тура Бундеслиги, по итогам которого команда вылетела из высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу.

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