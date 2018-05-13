«Манчестер Сити» установил рекорды чемпионата Англии по победам и голам в одном сезоне

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Обыграв «Саутгемптон» в заключительном туре чемпионата Англии по футболу со счётом 1:0, «Манчестер Сити» установил два рекорда турнира.

Победа над «Саутгемптоном» стала для подопечных Хосепа Гвардиолы 32-й в сезоне-2017/18 в рамках английского чемпионата, что является лучшим результатом в истории турнира.

Кроме того, «горожане» завершили сезон с рекордным показателем в 106 забитых мячей. 21 из них себе в актив записал аргентинский нападающий Серхио Агуэро, ставший лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в рамках чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» первым в истории чемпионата Англии набрал 100 очков за сезон.

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