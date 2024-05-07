В Старой Руссе умер получивший травмы из-за сброшенного с балкона стекла ребёнок
- РИА Новости
Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова в соцсети «ВКонтакте».
«Пострадавшая в Старой Руссе девочка сегодня скончалась, выражаю глубочайшее соболезнование матери и родственникам ребёнка», — написала она.
Ранее сообщалось, что в Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла.
Также СУ СК России по Свердловской области организовало проверку по факту падения ребёнка с восьмого этажа в Екатеринбурге.