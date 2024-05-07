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В Старой Руссе умер получивший травмы из-за сброшенного с балкона стекла ребёнок

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В Старой Руссе Новгородской области трёхлетняя девочка, получившая травмы из-за сброшенного с балкона стекла, умерла в больнице.
В Старой Руссе умер получивший травмы из-за сброшенного с балкона стекла ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова в соцсети «ВКонтакте».

«Пострадавшая в Старой Руссе девочка сегодня скончалась, выражаю глубочайшее соболезнование матери и родственникам ребёнка», — написала она.

Ранее сообщалось, что в Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла.

Также СУ СК России по Свердловской области организовало проверку по факту падения ребёнка с восьмого этажа в Екатеринбурге.

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