В Старой Руссе умер получивший травмы из-за сброшенного с балкона стекла ребёнок

В Старой Руссе Новгородской области трёхлетняя девочка, получившая травмы из-за сброшенного с балкона стекла, умерла в больнице.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова в соцсети «ВКонтакте».

«Пострадавшая в Старой Руссе девочка сегодня скончалась, выражаю глубочайшее соболезнование матери и родственникам ребёнка», — написала она.

Ранее сообщалось, что в Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла.

Также СУ СК России по Свердловской области организовало проверку по факту падения ребёнка с восьмого этажа в Екатеринбурге.