В Екатеринбурге проводят проверку по факту падения ребёнка с 8-го этажа
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в жилом доме на улице Шефской.
Медицинские работники детской больницы №9 обратили внимание на несоответствие полученных травм ребёнка с теми, что бывают при падении с высоты.
«Сотрудниками территориального отдела СК России и полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла.