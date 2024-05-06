В Екатеринбурге проводят проверку по факту падения ребёнка с 8-го этажа

СУ СК России по Свердловской области организовало проверку по факту падения ребёнка с восьмого этажа в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в жилом доме на улице Шефской.

Медицинские работники детской больницы №9 обратили внимание на несоответствие полученных травм ребёнка с теми, что бывают при падении с высоты.

«Сотрудниками территориального отдела СК России и полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла.