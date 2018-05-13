«Манчестер Сити» первым в истории набрал 100 очков в чемпионате Англии по футболу
Автором единственного в поединке мяча стал нападающий «горожан» Габриэл Жезус, отличившийся на 90-й минуте.
Этот успех позволил подопечным Хосепа Гвардиолы, досрочно гарантировавшим себе победу в английском чемпионате, стать первой командой в истории турнира, набравшей 100 очков в одном сезоне.
Кроме того, «горожане» установили рекорд по числу побед в сезоне — 32.
Ранее сообщалось, что «Челси» занял пятое место в чемпионате Англии по футболу и во второй раз за три года не сумел пробиться в Лигу чемпионов.