«Манчестер Сити» первым в истории набрал 100 очков в чемпионате Англии по футболу

В матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал нападающий «горожан» Габриэл Жезус, отличившийся на 90-й минуте.

Этот успех позволил подопечным Хосепа Гвардиолы, досрочно гарантировавшим себе победу в английском чемпионате, стать первой командой в истории турнира, набравшей 100 очков в одном сезоне.

Кроме того, «горожане» установили рекорд по числу побед в сезоне — 32.

Ранее сообщалось, что «Челси» занял пятое место в чемпионате Англии по футболу и во второй раз за три года не сумел пробиться в Лигу чемпионов.