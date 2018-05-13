«Челси» во второй раз за три года не сумел пробиться в Лигу чемпионов
Голевым дублем в составе победителей отметился испанский нападающий Айосе Перес.
Набрав 70 очков, подопечные Антонио Конте заняли итоговое, пятое место в турнирной таблице английского чемпионата и во второй раз за три года не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов. Вместо этого в следующем сезоне «Челси» примет участие в розыгрыше Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» в чемпионате Англии и квалифицировался в Лигу чемпионов.