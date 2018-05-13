«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» в чемпионате Англии и квалифицировался в следующий розыгрыш ЛЧ

В матче 38-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форварды Мохаммед Салах и Доминик Соланке, а также защитники Деян Ловрен и Эндрю Робертсон.

Этот результат позволил подопечным Юргена Клоппа набрать 75 очков, занять итоговое четвёртое место в турнирной таблице английского чемпионата и квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов независимо от результата предстоящего финала турнира, в котором «Ливерпуль» сыграет с испанским «Реалом».

Ранее сообщалось, что Салах установил рекорд чемпионата Англии по футболу, забив 32 мяча в одном сезоне.