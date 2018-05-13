«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» в чемпионате Англии и квалифицировался в следующий розыгрыш ЛЧ

Короткая ссылка
В матче 38-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форварды Мохаммед Салах и Доминик Соланке, а также защитники Деян Ловрен и Эндрю Робертсон.

Этот результат позволил подопечным Юргена Клоппа набрать 75 очков, занять итоговое четвёртое место в турнирной таблице английского чемпионата и квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов независимо от результата предстоящего финала турнира, в котором «Ливерпуль» сыграет с испанским «Реалом».

Ранее сообщалось, что Салах установил рекорд чемпионата Англии по футболу, забив 32 мяча в одном сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных