Приставы закрыли на три месяца крупнейший в Кемерове стадион из-за нарушений

Судебные приставы в Кемерове на 90 дней приостановили работу стадиона «Химик» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

«Из-за превышения содержания оксида углерода в воздухе в Кемерове на 90 суток приостановлена деятельность стадиона. Содержание углекислого газа превысило допустимую концентрацию, суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что превышение содержания оксида углерода выявлено в помещениях стадиона, однако было принято решение закрыть всё учреждение.

«Химик» является самым крупным стадионом в Кемерове. Традиционно здесь проводятся матчи чемпионата России и крупнейшие международные турниры. В 2007 году на стадионе проходил чемпионат мира по хоккею с мячом.

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