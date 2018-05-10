Представители сборной Египта по футболу высоко оценили тренировочную базу ЧМ-2018 в Грозном

Представители Национальной футбольной ассоциации Египта (EFA) во главе с менеджером сборной, прибывшие в Чечню с инспекционной проверкой перед чемпионатом мира 2018 года, дали высокую оценку готовности тренировочной базы в Грозном.

«В ходе визита в Грозный представители EFA посетили тренировочную площадку стадиона «Ахмат Арена», на котором футболисты будут готовиться к чемпионату мира, гостиницу, аэропорт, даже центральный рынок и гипермаркет посмотрели на наличие определённых продуктов. По итогам они дали высокую оценку готовности тренировочной базы», — приводит ТАСС слова заместителя министра спорта Чечни Муслима Даудова.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Египта сыграет в группе A вместе с национальными командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии по футболу объявит состав на ЧМ-2018 14 мая.