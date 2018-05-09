РФПЛ поддерживает «Матч ТВ» в переходе на платный показ матчей чемпионата России

Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что лига поддерживает решение телеканала «Матч ТВ» постепенно переходить на платные трансляции важных матчей чемпионата России.

«Во всех европейских лигах главный доход клубов — от продажи прав. К сожалению, у нас он очень маленький, поэтому политика «Матч ТВ» ясна — постепенный уход в платную модель с определённым количеством матчей на открытом канале», — приводит слова Прядкина ТАСС.

5 мая матч 29-го тура первенства страны между «Локомотивом» и «Зенитом», по итогам которого московский клуб стал чемпионом России, не был показан на общедоступном телеканале.

Ранее сообщалось, что полиция пресекает продажи бесплатных билетов на финал Кубка России по футболу.