РФПЛ поддерживает «Матч ТВ» в переходе на платный показ матчей чемпионата России

Короткая ссылка
Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что лига поддерживает решение телеканала «Матч ТВ» постепенно переходить на платные трансляции важных матчей чемпионата России.

«Во всех европейских лигах главный доход клубов — от продажи прав. К сожалению, у нас он очень маленький, поэтому политика «Матч ТВ» ясна — постепенный уход в платную модель с определённым количеством матчей на открытом канале», — приводит слова Прядкина ТАСС.

5 мая матч 29-го тура первенства страны между «Локомотивом» и «Зенитом», по итогам которого московский клуб стал чемпионом России, не был показан на общедоступном телеканале.

Ранее сообщалось, что полиция пресекает продажи бесплатных билетов на финал Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных