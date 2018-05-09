Полиция пресекает продажи бесплатных билетов на финал Кубка России по футболу
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра Волгограда Андрея Косолапова.
Билеты на матч распространялись бесплатно, однако в интернете появилось много предложений о продаже.
«Мы относимся к этому критически. Полиция сконцентрирована на этом и делает всё, чтобы пресекать попытки перепродажи. Мы хотим, чтобы сегодня на футбол пришли те, у кого нет возможности купить билет, но кто хочет насладиться праздником футбола», — рассказал Косолапов.
Финал Кубка России по футболу состоится 9 мая и начнётся в 19:00 мск. На после встретятся курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что Прядкин считает финал Кубка России по футболу знаковым событием не только из-за проведения матча 9 мая.