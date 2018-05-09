Полиция пресекает продажи бесплатных билетов на финал Кубка России по футболу

Полиция Волгограда пресекает продажи бесплатных билетов на матч финала Кубка России по футболу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра Волгограда Андрея Косолапова.

Билеты на матч распространялись бесплатно, однако в интернете появилось много предложений о продаже.

«Мы относимся к этому критически. Полиция сконцентрирована на этом и делает всё, чтобы пресекать попытки перепродажи. Мы хотим, чтобы сегодня на футбол пришли те, у кого нет возможности купить билет, но кто хочет насладиться праздником футбола», — рассказал Косолапов.

Финал Кубка России по футболу состоится 9 мая и начнётся в 19:00 мск. На после встретятся курский «Авангард» и «Тосно» из Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что Прядкин считает финал Кубка России по футболу знаковым событием не только из-за проведения матча 9 мая.