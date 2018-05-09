Прядкин считает финал Кубка России по футболу знаковым событием не только из-за проведения матча 9 мая

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о проведении финала Кубка России между «Авангардом» и «Тосно» в День Победы.

«Этот матч — знаковое событие не потому, что он проводится в День Победы, а потому, что это финал Кубка. До него заслуженно дошли и «Авангард», и «Тосно», поэтому нельзя говорить, что это не топовые команды в чемпионате России. Они своим трудом добились цели», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Он отметил, что команды хорошо друг друга знают, так как играли в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), поэтому зрители вправе ждать упорного матча.

«Будет много болельщиков, помимо того, что это финал Кубка, это ещё и тестовый матч чемпионата мира, поэтому игре уделяется пристальное внимание и со стороны оргкомитета», — добавил Прядкин.

Финал Кубка России по футболу пройдёт 9 мая на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Ранее стал известен размер призовых за победу в Кубке России по футболу.