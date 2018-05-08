Стал известен размер призовых за победу в Кубке России по футболу

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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили размер призовых выплат за победу в Кубке России по футболу.

«Общий призовой фонд финала Кубка — 9 млн рублей. Победитель получит 6 млн рублей, финалист — 3 млн рублей», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РФС.

В финале Кубка России сезона-2017/18 сыграют «Тосно» и курский «Авангард». Матч состоится 9 мая в Волгограде.

Ранее сообщалось, сколько билетов реализовано на финал Кубка России по футболу.

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