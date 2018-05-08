FIA оставила в силе штраф Сироткина за аварию на Гран-при Азербайджана

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Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение оставить в силе штраф российского пилота команды «Уильямс» Сергея Сироткина.

Сироткин был наказан FIA за аварию, совершённую на старте гонки «Формулы-1» Гран-при Азербайджана. После запроса команды «Уильямс» на пересмотр решения, согласно которому Сироткин потеряет три позиции в гонке Гран-при Испании, FIA оставила без изменений свой вердикт, сообщает ТАСС.

В заявлении FIA отмечается, что нет никаких новых существенных обстоятельств, оправдывающих пересмотр любого из инцидентов.

Ранее российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин прокомментировал решение судей FIA оштрафовать его за столкновение с мексиканцем Серхио Пересом на четвёртом этапе «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

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