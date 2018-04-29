Сироткин о штрафе: странно, что меня даже не позвали на разбор этого инцидента

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Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин прокомментировал решение судей Международной автомобильной федерации (FIA) оштрафовать его за столкновение с мексиканцем Серхио Пересом на четвёртом этапе «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

«Очень обидно получить этот штраф, потому что, опять же, если бы я сильно ударил его сзади, то у меня остались бы следы от этого. Но не было вообще ничего! Ноль повреждений. Конечно, всё было на грани, но в рамках дозволенного. Странно, что меня даже не позвали на разбор этого инцидента к стюардам», — приводит слова Сироткина «Чемпионат».

Он отметил, что столкновение с Пересом не отразилось на их позициях в гонке.

«Я никоим образом не испортил ему гонку. Я нахожусь не в той позиции, чтобы оспаривать это решение и критиковать всех. Конечно, я бы хотел, чтобы это решение изменили, но вряд ли это в моих силах», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Сироткин оштрафован за аварию на Гран-при Азербайджана.

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