Бывший футболист «Спартака» Филимонов считает, что клуб пошёл по неправильному пути

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов рассказал, как покидал команду в 2001 году.

«Уход из «Спартака» и переезд в Киев в 2001 году — не ошибка. Я тогда уже видел, что клуб пошёл не той дорогой. Странные трансферы, непонятные люди в «Спартаке», которые раньше ни при каких раскладах не могли оказаться в команде. Атмосфера была уже не та», — приводит слова Филимонова «Чемпионат».

Он отметил, что лично переговорил с экс-тренером команды Олегом Романцевым и сообщил ему о желании поиграть в Европе.

«Я даже ни с кем не попрощался. Вещи из Тарасовки забирали родственники», — добавил Филимонов.

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