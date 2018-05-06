СМИ: Каррера дал согласие возглавить «Ювентус»
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Об этом сообщает Calciomercato24.
По информации издания, руководство итальянского клуба обратилось к Каррере, чтобы узнать его готовность стать наставником команды, если её по окончании сезона покинет Массимилиано Аллегри. На это специалист ответил положительно.
Каррера играл за «Ювентус» в период с 1991 по 1996 год, а также входил в тренерский штаб Антонио Конте.
Ранее сообщалось, что футболист Лихтштайнер объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона.