«Порту» в 28-й раз в истории стал чемпионом Португалии по футболу

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Футбольный клуб «Порту» в 28-й раз в своей истории стал чемпионом Португалии.

Это стало известно после ничейного результата в игре между конкурентами «Порту» — «Спортинга» и «Бенфики». Во встрече 33-го тура команды разошлись миром со счётом  0:0. За тур до финиша чемпионата Португалии у «Порту» в активе 82 очка, тогда как у «Спортинга» и «Бенфики» по 78 очков.

В последний раз «Порту» последний раз побеждал во внутреннем первенстве в сезоне 2012/13.

Ранее полиция Португалии начала расследование в отношении футбольного клуба «Бенфика» по подозрению в организации договорных матчей

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