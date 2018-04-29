СМИ: Полиция Португалии подозревает «Бенфику» в организации договорных матчей

Полиция Португалии начала расследование в отношении футбольного клуба «Бенфика» по подозрению в организации договорных матчей.

Полиция намерена проверить сообщения в мессенджерах руководителей «Бенфики» — президента Луиса Филипе Виейры и вице-президента Фернандо Тавареса Маркеса, сообщает Record.

Полиция расследует 163 матча португальского клуба в чемпионате за последние пять лет. За это время «Бенфика» четыре раза стала чемпионом страны.

Ранее бывший нападающий камышинского «Текстильщика» и раменского «Сатурна» Сергей Наталушко признался, что участвовал в договорных матчах.