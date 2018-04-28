Автор идеи «Футбольных банд»: спорт для фанатов является лишь поводом к драке

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Автор идеи документального фильма RTД «Футбольные банды», не раскрывающий своего имени, заявил, что спорт для фанатов — это повод для драк.

«В процессе съёмок стало ясно, что для этих людей спорт является не мотивацией, а лишь поводом к драке. Я подозревал об этом ранее. Например, грекам не важен даже вид спорта, значение имеют лишь клубные цвета. Они устраивают потасовки на волейбольных, баскетбольных и других матчах. Главное для них — победа в стычке, а не успех команды. Футбольный хулиганизм — это возможность более-менее легально подраться», — сказал автор идеи в эксклюзивом интервью RT.

Создатель документального фильма отметил, что его картина получилась объективнее, чем кинолента канала BBC о российских фанатах.

Ранее он рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться команде во время съёмок.

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