Автор идеи фильма «Футбольные банды» рассказал о сложностях во время съёмок

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Автор идеи документального фильма RTД «Футбольные банды», не раскрывающий своего имени, рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться команде во время съёмок.

«Одной из главных сложностей было оказаться в нужное время в нужном месте — там, где, возможно, будет столкновение группировок. В первую очередь это касается не заранее запланированных, а уличных драк. Потому что они обычно происходят весьма спонтанно. В Швеции нам удалось стать свидетелями потасовки, а в Греции — нет. К счастью или к сожалению, им не удалось найти оппонентов», — сказал автор идеи в эксклюзивом интервью RT.

Он также рассказал, как однажды полиция в Швеции задержала съёмочную бригаду.

«Стражи порядка почему-то подумали, что мы будем провоцировать столкновение между группировками. Это произошло в тот момент, когда мы снимали приезд соперничающей банды хулиганов. В отличие от Греции, в Швеции и Германии полиция довольно жёстко работает с фанатами. Безопасности в дни проведения матчей уделяется колоссальное внимание», — заявил создатель.

Ранее бывшие и действующие футболисты «Локомотива» приняли участие в съёмках 12-серийного проекта «Вне игры» о закулисье спортивной жизни.

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