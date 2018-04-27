Зобнин: болельщики имеют полное право критиковать «Спартак» за такие результаты

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением относительно критики в адрес команды.

«Моё мнение: болельщики имеют полное право на это и должны критиковать нас за такие результаты. Я сам максималист, и будь простым поклонником футбола, требовал бы побед, как в каждом конкретном матче, так и чемпионатах с кубками. Однако, всё должно быть в меру», — заявил Зобнин RT.

Он отметил, что в стране достаточно много злых людей, и пояснил, что имеет в виду злость не в глобальном смысле, а по отношению к различным ситуациям.

«Пример с Денисом Глушаковым тому доказательство — после поражения на него вылилось слишком много негатива, на мой взгляд это перебор», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» выразил поддержку главному тренеру Массимо Каррере.

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