Совет директоров «Спартака» выразил поддержку главному тренеру Каррере

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Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру команды Массимо Каррере.

«Хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача — попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру», — приводит слова Измайлова пресс-служба клуба.

Он отметил, что это не только его личное мнение, но и позиция руководства клуба.

«Совет директоров «Спартака» поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу», — добавил вице-президент клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что Каррера будет отправлен в отставку, если «Спартак» не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона.

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