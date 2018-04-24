Совет директоров «Спартака» выразил поддержку главному тренеру Каррере
«Хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача — попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру», — приводит слова Измайлова пресс-служба клуба.
Он отметил, что это не только его личное мнение, но и позиция руководства клуба.
«Совет директоров «Спартака» поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу», — добавил вице-президент клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что Каррера будет отправлен в отставку, если «Спартак» не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона.