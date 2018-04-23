СМИ: Каррера будет отправлен в отставку, если не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона

Короткая ссылка
Руководство московского «Спартака» рассматривает вариант, при котором главный тренер Массимо Каррера оставит свою должность по окончании текущего сезона.

Каррера может быть отправлен в отставку, если не попадёт в призовую тройку, сообщает «Спорт-Экспресс». Первые три места в чемпионате России дают возможность участвовать в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

Контракт итальянского специалиста рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее Каррера ответил на вопрос, считает ли игру команды в матче с грозненским «Ахматом» самой слабой за время своего руководства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных