В «Роме» верят, что смогут обыграть «Ливерпуль» с разницей в три мяча и выйти в финал Лиги чемпионов

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Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Рома» Мончи выразил мнение, что команде удастся обыграть английский «Ливерпуль» с разницей в три мяча в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и пробиться в финал турнира.

«Мы оказались в сложной ситуации. Выходя на поле, игроки «Ромы» верили в свои силы, но итоговый результат оказался для нас очень плохим. За десять минут до конца матча он был ещё хуже — нас практически выбили из турнира. Но теперь у нас есть шанс, и мы должны использовать его так же, как и в четвертьфинале против «Барселоны», — цитирует Мончи сайт Football-Italia.net.

Аналогичной точки зрения придерживается и защитник итальянской команды Федерико Фасио.

«Мы — профессиональные спортсмены, и мы будем бороться до последней секунды. Противостояние с «Ливерпулем» ещё не проиграно. Мы сражались в первом матче, не добились положительного результата, но это футбол. Не стоит забывать наш путь к полуфиналу Лиги чемпионов», — отметил аргентинец.

Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале ЛЧ.

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