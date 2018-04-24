Российская теннисистка Александрова не смогла обыграть Возняцки на турнире в Штутгарте
Россиянка Екатерина Александрова проиграла датчанке Каролин Возняцки в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6.
Следующей соперницей Возняцки станет либо итальянка Сара Эррани, либо бельгийка Кирстен Флипкенс.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Штутгарте.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube