Российская теннисистка Александрова не смогла обыграть Возняцки на турнире в Штутгарте

Россиянка Екатерина Александрова проиграла датчанке Каролин Возняцки в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Следующей соперницей Возняцки станет либо итальянка Сара Эррани, либо бельгийка Кирстен Флипкенс.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Штутгарте.